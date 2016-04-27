На Миколаївщині обурені закриттям шкіл батьки увірвалися до голови РДА та напали на нього

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Миколаївській області, голова Арбузинської РДА сьогодні, 27 квітня, звернувся із відповідною заявою до правоохоронців.

"Прибувши до кабінету очільника РДА, правоохоронці побачили групу людей, які поводили себе агресивно та активно дискутували із заявником. Поліцейські встановили, що конфлікт між мешканцями району та заявником виник на ґрунті розпорядження про закриття у населених пунктах середніх шкіл у зв’язку із малою чисельністю учнів", - повідомили в поліції.

Батьки школярів декількох населених пунктів разом із представниками депутатського корпусу обласної та районної ради обурились, коли голова райдержадміністрації не вийшов до них на вулицю, щоб поговорити про виниклу проблему.

"Піднявшись до його кабінету, натовп людей повів себе агресивно, внаслідок чого були пошкоджені одяг потерпілого та оргтехніка", - підкреслили у відомстві.

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Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Правоохоронці опитують свідків, встановлюють обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Згідно з даними на сайті Арбузинської районної влади, місцеву райадміністрацію очолює Олександр Палій.