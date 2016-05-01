У Великодню ніч президент із дружиною молилися за Україну в кількох храмах Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у Володимирському кафедральному соборі президентське подружжя разом з патріархом Київським і всієї Руси-України, предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом та віруючими пройшли хресним ходом навколо храму. Після цього вони взяли участь у Великодньому богослужінні, яке провів настоятель УПЦ КП.

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Петро і Марина Порошенко також відвідали святкову службу у Церкві Святого Миколи Чудотворця на Аскольдовій могилі.

Далі глава держави разом з дружиною приєдналися до Великоднього богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. У Трапезній церкві святкову службу відправив предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

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У всіх київських християнських святинях Порошенко разом з дружиною вітали віруючих із Великоднем і Воскресінням Христовим.