В МВС назвали міста, які відзначилися 1 травня "масовими" маршами й мітингами

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook.

"По всій країні закінчилися «масові першотравневі демонстрації комуно-лівих. Пройшли тихо - без ексцесів і шуму, із заздрістю поглядаючи на людей з великодніми кошиками з пасками і в ошатних вишиванках", - написав Аваков.

За його даними, "рішучим маршем і мітингами відзначилися найбільш яскраво міста": Дніпропетровськ (організатор Союз комуністів), де було 25 осіб під охороною 193 поліцейських; Черкаси (організатор КПУ заборонена) – 30 осіб під охороною 50 поліцейських; Київ – 30 осіб під охороною 60 поліцейських і Херсон (організатор Антифашистський комітет) - 48 осіб під охороною 40 поліцейських.

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Разом з тим міністр жартома поскаржився, що в Харкові не відбулися заходи, присвячені 1 травня.

"Харків-то мій рідний, Харків? Що, зовсім без демонстрації? І клумбу на місці знесеного Леніна не полили сльозами?.. Куди котиться світ?!)", - написав Аваков.