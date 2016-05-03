Адвокат Савченко заявив, що процес її передачі не триватиме півроку

Про це адвокат сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Російська влада ухвалила принципове рішення щодо Савченко - вони її видають, і зараз йде процедура згідно з Конвенцією про передачу від 1983 року. У цій конвенції є одна проблема - в ній не зазначено терміни виконання необхідних юридичних дій. Зі свого боку Надія виконала всі умови, підписала всі відповідні документи, і тепер все залежить як від дій російської влади, так і влади України", - сказав він.

Адвокат наголосив, що згідно з Конвенцією про передачу засуджених осіб від 1983 року, країна, яка приймає Савченко, повинна визнати вирок, винесений іншою країною.

"У неї є дипломатичний імунітет, й Україна його визнає й, відповідно до цього, в Україні вона не може бути затримана. Я сподіваюся, що все таки ці процедури будуть здійснюватися в прискореному режимі, і це не займе півроку і більше, тому що сама Надія стільки чекати не може", - зауважив Полозов.

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Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.