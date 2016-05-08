Напад на сім'ю замміністра економіки: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на сім'ю заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлії Клименко.

Як повідомили УНІАН у Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Київській області, у місті Переяслав-Хмельницький на паркувальному майданчику біля готелю «Артак» стався конфлікт між сім'єю посадовця та двома місцевими підприємцями.

За словами потерпілої, вона з чоловіком та двома дітьми приїхали до Переяслав-Хмельницького на екскурсію. У місті вони заблукали і вирішили розвернути авто в іншому напрямку біля одного з готелів.

У цей час під’їхала інша іномарка, з якої вийшов водій, його пасажир і накинулися на них. З нецензурною лайкою, погрозами та кулаками через незачинене вікно накинулися на дітей, а потім, коли вийшли батьки на захист, побили і їх.

Слідчим відділом Переяслав-Хмельницького відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Сторони конфлікту встановлені. Триває досудове розслідування.

Разом з тим Клименко на своїй сторінці у Facebook описала напад на неї і її сім’ю власника готелю та пасажира його авто.

Вона заначила, що інцидент стався позавчора, коли вона з чоловіком вирішили показати дітям пам'ятки Київської області та відвідали Національний заповідник «Переяслав», а після того заїхали оглянути центр міста Переяслав та поїсти.

Серед іншого, Клименко заявила, що її 18-річного сина били головою об бетонний бордюр.

На думку заступника міністра, її, чоловіка та дітей побили, оскільки вони заважали власнику готелю заїхати на паркувальний майданчик, який, як припустила Клименко, «знаходиться в межах червоних ліній та належить місту, отже не є приватною, а є спільно територією переяславської громади».

Вона також зазначила, що разом з родиною 5 годин провела у районному відділі поліції для надання свідчень і подякувала місцевим слідчим за їх терпіння та роботу.