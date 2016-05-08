Як українці відзначили День пам'яті та примирення (фоторепортаж)

Сьогодні Україна разом із країнами Європи відзначає День пам'яті і примирення.

Ця дата встановлена указом президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі та 70-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Символом пам'яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи.

По всій Україні пройшли меморіальні та урочисті заходи.

У Києві відбулася панахида за загиблими у Другій світовій війні воїнами біля могили Невідомого солдата.

На Майдані Незалежності в Києві пройшов флеш-моб "Малюємо Перемогу", в якому взяли участь діти, підлітки, сім'ї.

Президент України Петро Порошенко зустрівся з ветеранами та подякував їх за самопожертву в ім'я перемоги над нацизмом.

Порошенко привітав присутніх зі святами, висловивши вдячність старшому поколінню - ветеранам Червоної армії та Української повстанської армії.

"Всіх, хто кожен на своєму місці боровся з фашизмом. Ви мужньо пройшли довгий і тернистий шлях до перемоги - крізь полум'я боїв, страждання і смерть, крізь гіркоту поразок і непоправні втрати. Ціною величезної самопожертви кожен з вас особисто відстояв право нашого народу на життя, приніс мир в наш будинок, подарував його народам Європи", - зазначив президент.

Читайте такожПорошенко відкрив фотовиставку "Матері Героїв" (фото)

Порошенко нагадав, що українці воювали проти нацизму в складі Червоної армії й радянських партизанських загонів, у лавах УПА, у військових з'єднаннях країн антигітлерівської коаліції і європейських рухах опору.

"Як же можна тільки на тлі таких незаперечних історичних фактів мати нахабство заявляти, ніби Росія виграла б війну і без України. Не виграли б цієї війни без українців!", - підкреслив президент.

***

В Одесі сотні людей взяли участь у мітингу-реквіємі з нагоди Дня пам'яті і примирення.

Як передає кореспондент УНІАН, сотні людей прийшли в Центральний парк культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка – на Алею Слави до пам'ятника Невідомому матросу.

У заході взяли участь представники різних релігійних конфесій, чиновники ОДА, волонтери, учасники антитерористичної операції, військові моряки, представники патріотичних організацій та інші. У церемонії також брав участь оркестр Військово-морських сил України.

Люди прийшли з державними прапорами України, багато прикріпили до одягу червоні маки та інші елементи в кольорах національної символіки.

Під звуки відомого музичного твору Анатолія Пашкевича «Степом, степом ...» прийшли поклали до Вічного вогню біля підніжжя монумента Невідомому матросу квіти і до надгробків учасників героїчної оборони і визволення Одеси, похованих на Алеї Слави.

***

Фото УНІАН

У Львові за участю сімей Героїв Небесної Сотні зі всієї України відбулися заходи до Дня пам'яті і примирення.

Як передає кореспондент УНІАН, на полі почесних поховань на Личаківському цвинтарі відслужили панахиду за загиблими Героями України.

У заході взяли участь сім’ї Героїв Небесної Сотні з усієї України. Після панахиди учасники заходу вшанували пам’ять загиблих покладанням квітів до могил героїв. Загалом участь у заході взяли близько 150 осіб.

Крім того, сьогодні у Львові з нагоди Дня пам’яті та примирення керівники міста та області, дипломати, активісти громадських організацій поклали квіти до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328», де священики відслужили екуменічну панахиду та відбулось віче й акція «Вінок пам’яті». У цьому заході взяли участь близько 300 осіб, які вплітали символічні маки у вінок з колючого дроту.

***

У Дніпропетровську сьогодні, в День пам'яті і примирення, на вулицях діти роздавали перехожим червоні маки, виготовлені власноруч напередодні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, школярі, дослідивши архівні матеріали, з'ясували, що червоний мак, як символ, використовували ще козаки.

«Чорна серцевина квітки уособлює собою місце, де куля пробиває тіло. А червоне - це кров», - зазначила керівник організації «Патріот» Наталія Чеберко.

Також сьогодні близько 100 осіб пройшлися ходою центральними вулицями Дніпропетровська з нагоди Дня пам'яті і примирення.

***

В Івано-Франківську з нагоди Дня пам'яті і примирення відбулося віче-реквієм.

Як передає кореспондент УНІАН, на Меморіальному цвинтарі, де поховані радянські солдати, які визволяли Івано-Франківськ від німецьких загарбників, відбулися поминальне віче та панахида, а також покладання квітів на могили і до пам'ятника Скорботній матері-Батьківщині.

Біля Вічного вогню стояла почесна варта військовослужбовців. Біля Хреста Пам'яті священики Української греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви відслужили поминальну панахиду.

Також пам’ять загиблих за Україну вшанували хвилиною мовчання і військовим салютом.

Громадські активісти вручали учасникам акції символічні червоні маки з жовто-блакитними стрічками.

У заході взяли участь перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, заступники голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк і Валерій Крецул, ветерани різних воєн, військовослужбовці, представники громадськості.

Будь-яких інцидентів на заході не зафіксовано.

***

У Чернігові сьогодні представники влади і громадськості, релігійних організацій вшанували пам'ять мирних жителів та військовополонених, розстріляних нацистами в урочищі Подусівка у 1941-1943 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу - близько 200 чернігівців - поклали квіти до Меморіалу жертвам нацизму, хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх невинно убитих.

У церемонії також традиційно взяли участь представники національно-культурних товариств міста, оскільки серед загиблих була значна частина ромів та євреїв.

Спогадами про ті часи поділився свідок подій, краєзнавець, почесний громадянин Чернігова Герард Кузнєцов.

Заупокійну літію за всіма розстріляними й закатованими відслужив архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ Київського патріархату Євстратій.

За даними комісії з розслідування злочинів німців, у 1941-1943 роках у Чернігові в урочищі Подусівка були розстріляні та закатовані близько 15 тис. мирних жителів, партизанів, військовополонених. Вони поховані в 11 братських могилах.

***

У Житомирі мітингом-реквіємом вшанували пам'ять жертв Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся на Корольовському військовому кладовищі, де поховані житомирські військові, і, зокрема, 21 учасник антитерористичної операції.

Участь у мітингу взяли близько 100 осіб - представники міської влади, житомиряни, громадські активісти, військові, ветерани Другої світової війни, молодь та журналісти.

Учасники мітингу поклали квіти до могил загиблих воїнів та провели мітинг-реквієм.

Крім того, з нагоди Дня пам'яті та примирення у селі Зарічани Житомирського району відбулась церемонія покладання квітів на кладовищі німецьких воїнів, загиблих на Житомирщині в роки Другої світової війни.

Завершаться заходи молебнями під час вечірньої служби у храмах та церквах міста.

Як повідомляв УНІАН, заходи до Дня пам`яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні розпочалися на Житомирщині 6 травня. Того дня, зокрема, було урочисто відкрито гранітний меморіальний знак з іменами раніше невідомих воїнів, які загинули під час визволення Житомира та Житомирської області у 1943-1944 роках.

***

У Харкові на Меморіалі Слави відбулась урочисто-жалобна церемонія до Дня пам'яті та примирення.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь голова Харківської ОДА Ігор Райнін, перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, перший заступник голови Харківської обласної ради Віктор Коваленко, представники дипломатичних місій у Харкові, духовенство, ветерани АТО, представники громадських організацій та пересічні мешканці міста.

Вони поклали квіти до меморіалу і вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

Райнін зазначив, що зараз у Харківській області проживають 3,5 тисячі ветеранів Другої світової війни. Для надання їм фінансової підтримки до 8-9 травня було виділено 76 млн грн з державного бюджету і 2 млн грн з обласного бюджету.

"8 травня – це державне свято, встановлене президентом України Петром Порошенком, це День пам'яті та примирення. Дійсно, потрібно вклонитися героям, усім тим людям, які принесли перемогу у Другій світовій війні, які захищали нашу Батьківщину, нашу країну, виконуючи свій інтернаціональний обов’язок за межами нашої країни і, безумовно, тим хлопцям, які захищають і захищали рубежі нашої країни в зоні антитерористичної операції", - сказав Райнін.

У пам'ять про всіх загиблих в роки Другої світової війни митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій відслужив молебень.