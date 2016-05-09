У Львові заходи до Дня перемоги над нацизмом пройшли без порушень громадського порядку

Як передає кореспондент УНІАН, вранці на території солдатських поховань “Марсове поле” на вулиці Мечникова відбулася панахида за загиблими під час війни. В панахиді взяли участь близько 100 учасників міської організації ветеранів війни.

З нагоди урочистих заходів тут було запалено Вічний Вогонь, а охорону громадського порядку на території поховань та прилеглих вулицях забезпечували майже тисяча правоохоронців. Вибухотехніки та кінологи перед початком заходів провели обстеження території.

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Після завершення меморіальних заходів т. в. о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія повідомив, що сьогодні на території міста Львова та населених пунктів області відбулися заходи до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні та Дня примирення. Охорону громадського порядку забезпечували 2500 працівників Національної поліції України. На даний час всі заходи завершено, порушень громадського порядку не зафіксовано. “Всі заходи у Львові та області пройшли спокійно, провокацій не допущено”, - зазначив Загарія.

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Разом з тим очільник Національної поліції області поінформував під час брифінгу, що сьогодні близько 11.00 у центрі Львова на площі Маланюка група невідомих осіб у Балаклавах висловлювали намір в рамках декомунізації знести пам'ятник радянському письменнику Степану Тудору. Вони підійшли до пам'ятника, який охоронявся працівниками поліції, і намагалися пошкодити бетонне підніжжя монумента. На місце прибув спецпідрозділ поліції, оскільки молодики намагалися чинити опір працівникам поліції. Після чого особи в балаклавах залишили місце події, двох осіб за опір працівникам поліції, а це львів'яни 85-го, 86-го років народження, було затримано і доставлено у відділ поліції для з'ясування всіх обставин події.

“Намагання влаштувати провокацію молодикам не вдалося, наразі ми встановлюємо осіб, причетних до цієї акції, метою якої була провокація. Наразі вже в місті все спокійно”, - сказав Загарія.