У Житомирі понад 6 тисяч осіб взяли участь у мітингу до Дня перемоги над нацизмом

Сьогодні у Житомирі понад 6 тисяч осіб провели мітинг з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, у меморіальному заході біля монумента Слави в Житомирі взяли участь керівники міста та області, ветерани Другої світової війни, учасники антитерористичної операції на сході України, керівники різних управлінь та відомств, представники громадськості і політичних партій, народні депутати України, житомиряни. До охорони громадського порядку було залучено близько 300 правоохоронців, повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій Головного управління національної поліції у Житомирській області.

На мітингу виступили голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська, керівники ветеранських організацій міста.

"Сьогодні виповнюється 71 річниця перемоги над нацизмом. Ми вклоняємося всім ветеранам, які ціною титанічних зусиль завдяки героїзму і патріотизму відстояли і захистили нашу країну в роки Другої світової війни. Це - величезний подвиг. Ми низько вклоняємося всім ветеранам, які воювали в лавах червоної армії, у партизанських загонах, в лавах УПА, які брали участь у національно-визвольному русі антигітлерівської коаліції, ми вклоняємося всім ветеранам... І сьогоднішній день об'єднує два покоління героїв-ветеранів Другої світової війни і наших героїв, які сьогодні захищають нашу країну, її Незалежність і територіальну цілісність, на сході нашої країни",- сказав у виступі Машковський.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні, жертв нацизму та загиблих в АТО українських воїнів. Присутні згадали тих, хто боровся з нацизмом, і всіх жертв війни та вшанували їх пам'ять. Учасники мітингу прикрасили свій одяг знаком "Мак пам'яті".

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Захід відбувся під гаслом "1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо" і під Державними прапорами України. Одночасно на мітингу були присутні люди похилого віку з прапорами червоного кольору з написом "Наша мета - соціалізм".

Після мітингу-реквієму відбулось покладання квітів та урочисте проходження перед учасниками заходу військових підрозділів у Монумента Слави, де також діяла фотозона "Україна в роки Другої світової війни" з відповідною фотовиставкою.

Заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Житомирі тривають. Протягом дня на сцені по вулиці Михайлівській також відбудеться концерт патріотичної пісні та ще один концерт - на Новому бульварі.

В цілому, подібні святкові заходи проходять у всіх населених пунктах Житомирської області.