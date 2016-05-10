Синоптики розповіли, якою буде погода протягом післясвяткового тижня

А в перервах між ними – сонячно. Удень буде від +18....+21°С на заході й до +21...+24°С на сході та півдні, передає ТСН з посиланням на Укргідрометцентр.

Середа та четвер, 11 та 12 травня, також будуть дощовими, місцями - з грозами. Удень на всій території буде вище 20 градусів тепла. Найтепліше очікують у центрі, на сході та півдні – до +21...+23°С.

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У п'ятницю, 13 травня, знову дощитиме по всій Україні. На заході стане трохи прохолодніше – до +16...+19°С. У центрі та на півночі – до +13...+18°С, на сході та півдні – до +20...+23°С.

Субота та неділя, 14 і 15 травня, також обіцяють бути дощовими та з грозами. На заході стовпчики термометрів показуватимуть не вище +15...+20°С, а на решті території – до +19...+23°С.