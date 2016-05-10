Православні християни сьогодні відзначають Радоницю

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", Радоницю відзначають у вівторок другого тижня після Великодня, яка називається тижнем Фоми.

Саме в цей день православні християни відвідують кладовища. Ця традиція триває з давніх часів. При цьому на Великдень і всю Світлу седмицю померлих в Церкві не поминають, панахид не служать, і на кладовище не ходять.

У день Радониці віруючі приходять на могили рідних і близьких зі звісткою про Воскресіння Христове і радіють їхньому народженню в вічне життя. Над могилами покійних співають великодній тропар: "Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував". Віруючі просять, щоб душі померлих спочили разом зі святими там, де "немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, але життя нескінченне". Воскресіння Христа і його перемога над смертю втамовує скорботу і печаль від розлуки з рідними.

Згідно з православним віровченням, покійні не можуть змінити свою загробну долю, але молитви близьких, а також справи милосердя в пам'ять про них, здатні змінити посмертну долю. У день Радониці на панахиду в храм приносять продукти - пожертви за покійних. Вважається, що милостиня покриває безліч гріхів і допомагає покійним. Добрі справи в пам'ять про спочилих також полегшують їх посмертну долю.

Відвідуючи кладовища, віруючі запалюють свічки і підносять посилені молитви, які називаються "Чин літії, яку звершують миряни вдома і на кладовищі". Також читають акафіст за спокій всіх спочилих. Для звершення літії на кладовищі близькі можуть також запросити священика.