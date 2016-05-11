В Одесі затримали суддю, який керував автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, пізно ввечері 10 травня патрульні поліцейські на вулиці Краснова зупинили автомобіль Volkswagen, який під час руху створював аварійну обстановку.

"Зупинивши іномарку, поліцейські одразу відчули, що від водія відчувається характерний запах алкоголю... Після деяких сперечань водій, який виявився суддею Приморського районного суду, погодився пройти обстеження, яке підтвердило наявність в крові алкоголю", - відзначило джерело.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області УНІАН заявили, що затримання нетверезих водіїв - прерогатива Патрульної поліції.

У головному управлінні відмовилися коментувати те, що сталося, наголосивши на тому, що "у судді - статус недоторканності".

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У прес-службі Патрульної поліції Одеси УНІАН підтвердили сам факт затримання нетверезих водіїв, "окрема й з Краснова привозили".

"Ми не розкриваємо дані про затриманих водіїв", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у березні у Мукачевому патрульні затримали п’яного прокурора, який керував автомобілем.