Україна втрачає 100 млн. дол. щороку

Кожний рік простою реалізації проекту будівництва пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) обходиться Україні в 100 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Він сказав, що НАЕК «Енергоатом» прогнозує перенесення терміну введення ЦСВЯП з 2010 на в 2012 рік.

За його словами, це відставання зумовлене низкою причин, у тому числі і певним блокуванням реалізації проекту з боку колишнього керівництва компанії.

Нагадаємо, в жовтні 2006 року НАЕК «Енергоатом» офіційно заявив про наміри будівництва сховища для проміжного централізованого зберігання відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Передбачувана місткість сховища - 17 тис. відпрацьованих тепловиділяючих складок ядерного палива (ВТСС) реакторів типу ВВЕР в герметичних контейнерах. Річна продуктивність об`єкту становитиме до 1 тис. ВТСС. Запланований термін експлуатації ЦСВЯП становить до 100 років, зокрема в активний період (накопичення і зберігання контейнерів з ВТСС) - до 50 років, і стільки ж пасивний період (зберігання контейнерів з ВТСС).

Замовником будівництва об`єкту виступить НАЕК "Енергоатом".

Відзначимо, на сьогодні відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) з Хмельницької, Рівненської і Південно-Української АЕС вивозиться до Росії.

Довідка УНІАН. Корпорація Нoltec international (США) наприкінці грудня 2004 року була визнана переможцем конкурсу зі створення сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР з Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС із залученням у проект новітніх технологій у сфері зберігання ВЯП. Умовами тендеру передбачалося будівництво «під ключ» і введення в експлуатацію пускового комплексу сховища ВЯП, а також передача відповідних технологій для подальшої перебудови сховища силами експлуатуючої організації.

Контракт між компанією НАЕК «Енергоатом» і Holtec International передбачає два етапи. Перша фаза передбачає підготовку ТЕО проекту, його оцінку урядом, необхідне узгодження в міністерствах і відомствах, обговорення з громадськістю, узгодження з місцевими органами влади, проведення референдуму про розташування і затвердження парламентом.

Другий етап включає ліцензування, будівництво і введення в експлуатацію сховища.

Вартість першої фази - 250 тис. дол. Вартість контракту на створення СВЯП - 145 млн. дол.

У березні «Енергоатом» і концерн Holteс підписали додаткову угоду в рамках контракту на будівництво ЦСВЯП.