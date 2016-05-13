Це ще не кінець: у Авакова допускають створення нових сайтів за аналогією з "Миротворцем"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Це не кінець. Переконаний, що найближчим часом з'являться нові волонтерські інформаційно-технологічні проекти з антитерору та протидії загрозам національній безпеці. Не дочекаються наші вороги! Слава Україні!", - написав Шкіряк.

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Як повідомляв УНІАН, обурення представників журналістської спільноти викликала публікація 10 травня на сайті "Миротворець" даних українських та іноземних працівників ЗМІ, які отримували акредитацію в так званій "ДНР" в період 2014-2016 років. Крім імен журналістів, оприлюднені їхні телефонні номери, електронна пошта і період перебування на окупованих територіях. Пізніше сайт "Миротворець" оголосив про закриття.