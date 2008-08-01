Облгази погрожують масовими акціями протесту

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на своєму засіданні 31 липня так і не ухвалила рішення про підвищення тарифів на транспортування природного газу у розподільних мережах. Про це пише сьогодні видання «КоммерсантЪ-Україна».

Як пише газета, таким чином, комісія фактично проігнорувала рекомендації Кабінету міністрів і Ради Національної безпеки і оборони (РНБО). У відповідь представники підприємств з газопостачання і газифікації (обл- і міськгази) обіцяють масові акції протесту по всій країні вже наступного тижня і звернення до суду.

Видання нагадує, що РНБО рекомендував НКРЕ підвищити вартість транспортування природного газу ще 1 лютого. 6 червня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила комісії розглянути питання до 31 липня. Сам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО заявляв, що вкладеться у встановлені терміни. Зараз у комісії кажуть, що питання підвищення тарифів заблоковане через позицію Мінекономіки і Мінфіну, які вважають, що таким чином будуть прискорені темпи інфляції.

Генеральний директор ТОВ «ГАЗЕКС-Україна» Віталій ДЕМ’ЯНЮК вважає, що тариф на транспортування зараз на 50-60% нижчий за собівартість. А голова Всеукраїнської асоціації обласних газорозподільних компаній Василь МАРЧУК заявив, що така позиція НКРЕ приведе до знищення мереж. На думку В.МАРЧУКА, країна стоїть на порозі масштабних техногенних катастроф.

«Джерел для підтримки газорозподільних мереж в належному стані на сьогодні практично немає. Більш того – немає коштів для виплати заробітної плати працівникам. В індустріальних містах відбувається відтік кваліфікованих кадрів з газорозподільних мереж в інші галузі. Це теж серйозно впливає на безпеку», - цитує видання В.ДЕМЬЯНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України рекомендував НКРЕ переглянути тарифи обласних газопостачальних компаній на послуги з розподілу і транспортування і роздрібні ціни на газ для населення з 1 липня.

Нагадаємо, що в Україні працює більше 50 обл- і міськгазів, які транспортують паливо всім категоріям споживачів. За даними Мінпаленерго, середній тариф підприємств на доставку газу споживачам складає 50,56 грн. – 4,5% від вартості палива для промисловості або бюджетної сфери (1470 грн.). Навіть при зростанні транспортних тарифів на 50% - максимум, якого вимагають газотранспортники – його вартість для споживачів зросте не більше ніж на 25 грн.