Позиція НКРЕ ставить під удар роботу газової галузі – експерти

Саботаж питання про перегляд тарифів на транспортування природного газу негативно позначиться на роботі обл- і міськгазів і може підвищити вірогідність виникнення техногенних катастроф в країні, вважають опитані УНІАН експерти.

Олександр Параший, аналітик інвестиційної компанії «Конкорд Капітал» сказав кореспондентові УНІАН: «У нас все дорожчає, особливо – газ, і зрозуміло, що витрати газорозподільних компаній ростуть і вже не покриваються встановленими для них державою тарифами. Їх обов`язково потрібно переглядати». Експерт упевнений, що в тарифах потрібно враховувати не тільки підвищення зарплат (без цього галузь, робота в якій, з урахуванням вимог безпеки, вимагає і досвіду, і високої кваліфікації, позбудеться кращих кадрів), але і витрати на оновлення і модернізацію газових мереж, на вдосконалення роботи з населенням і підприємствами з підвищення рівня оплати за використаний газ, на претензійну діяльність і представництво в судах.

Представник «Конкорд Капітал» вважає, що в даних ринкових умовах підвищення тарифів є єдино можливим джерелом розвитку облгазів. Залучення зовнішнього фінансування для даного сектора обмежено, оскільки незрозумілі джерела повернення інвестованих коштів. Як відзначає Олександр Параший, будь-який інвестор хоче прозорості, тобто він повинен знати, куди підуть його гроші, і розуміти, як його інвестиції повертатимуться. «Я думаю, що в даному секторі такого розуміння у інвестора немає: структура власності непрозора, немає жодних гарантій щодо того, чи не відберуть завтра у облгазів мережі, що орендуються».

Народний депутат попередніх скликань, експерт з екології і енергоносіїв Геннадій РУДЕНКО упевнений, що саботаж тарифного питання з боку НКРЕ носить політичний характер. «Я вважаю, що це популізм. І в черговий раз можна сказати, що НКРЕ в тому вигляді і тому складі, в якому її сьогодні створено в Україні, не є органом, що працює на економіку. Схоже, в популістських рішеннях, які вона сьогодні ухвалює, зацікавлені окремі політики». «І чи можуть ці підприємства залучати інвестиції, що було б для них альтернативним джерелом фінансування, - запитує він, - якщо у нас все ще залишаються в силі старі принципи ціноутворення, які не відповідають ринковим механізмам».

Експерт відзначає що «Нафтогаз України» і уряд ввели цільову надбавку до ціни газу, яка не відповідає ні закону, ні логіці, бо йде на погашення старої заборгованості. У цій ситуації НКРЕ повинна б використовувати свій незалежний статус і статутне призначення для того, щоб відразу або хоч би поступово виходити на світові тенденції, які полягають в тому, що ціна на газ для населення встановлюється вищою, ніж для промисловості. В цьому випадку реальний платник за газ – населення – одержує стимули для того, щоб скорочувати його споживання для побутових цілей. Сьогодні ж у нас діє анахронізм – пільгова ціна для населення, що включає і низький, практично нерентабельний тариф для облгазів. Вони надають послуги з газорозподілення і значною мірою відповідають за безпечну експлуатацію відповідних мереж і приладів. «Звідси – потенційна можливість для тих або інших порушень і відхилень, які можуть призвести до техногенних ситуацій», - відзначив Руденко.

На думку експерта, правильний підхід міг би полягати в підвищенні тарифів для облгазів і наданні адресної допомоги бідним верствам населення. «Отже НКРЕ, на мою думку, не виконує своєї місії і не дивиться правді в очі», - вважає Геннадій Руденко.

Довідка УНІАН

На вчорашньому засіданні Національна комісія регулювання електроенергетики так і не розглянула питання про перегляд тарифів, незважаючи на рекомендації СНБО і доручення Кабміну.

За даними голови Ради профспілки працівників газових господарств України Івана Ярового, на сьогодні ресурс газорозподільних мереж вироблений на 55-60% . Крім того, галузь забезпечена кадрами тільки на 69% від нормативів через критично низький рівень заробітної плати. Тариф на транспортування і розподіл природного газу є основним джерелом зарплати і інвестицій у галузі.