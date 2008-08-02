На Волині відбудеться фестиваль “Бандерштат – 2008”

На Волині у наступні вихідні, 9-10 серпня, відбудеться другий Всеукраїнський фестиваль альтернативної музики “Бандерштат – 2008”.

Як передає кореспондент УНІАН, він проходитиме на території табору “Сонячний” у с.Гаразджа поблизу Луцька. Організатором виступить молодіжна організація “Національний Альянс" за підтримки Луцької міської ради та Волинської облдержадміністрації.

Мета фестивалю - популяризація української національної єдності, патріотизму, прославлення українських героїв, котрі воювали в лавах УПА та віддали життя за державну незалежність.

Цього року організатори фестивалю мають намір розширити діапазон заходів для молоді. Окрім виступів багатьох молодіжних гуртів відбудуться: конкурс графіті (героїка УПА), показові виступи з тріалу та бойового гопаку, повстанський квест, гра в пейнтбол, проведення майстер-класів різного спрямування, які пропагуватимуть проукраїнський стиль мислення, культуру, життєву активність тощо.

Очікується, що почесним гостем фестивалю стане Степан БАНДЕРА – онук провідника ОУН. Наразі ведуться переговори щодо його приїзду, повідомили організатори.

Крім того, на фестивалі буде обрано найкращу пару, яка поїде до Мюнхена. Загалом, територія “Бандерштату” складатиметься з кількох секторів: двох сцен – “великої” і “малої”, прес-центру та наметового містечка. На великій сцені протягом дня відбуватимуться презентації молодіжних організацій, ввечері святкові концерти, а вночі кіносеанси фільмів на повстанську тематику. На малій сцені проходитимуть літературні читання.

За словами організаторів фестивалю, кошторис “Бандерштату-2008” становить 100 тис грн. і перебуває в стадії наповнення із двох джерел – бюджетних та спонсорських коштів.

Вхід на всі фестивальні заходи – вільний.