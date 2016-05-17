У службі зайнятості назвали найперспективніші професії найближчих років

За даними Державної служби зайнятості, протягом найближчих років в Україні не падатиме попит на спеціалістів у сфері ІТ, медицини, сільського господарства та інженерів.

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"Якщо ви розмірковуєте, якої саме спеціальності необхідно навчитись, щоб у майбутньому без особливих труднощів знайти роботу, то можемо вас запевнити, що у ТОП найбільш перспективних в Україні професій і за затребуваністю у роботодавців, і за рівнем заробітної плати є професії у галузі IT, медичній галузі, інженерні професії та висококваліфіковані спеціалісти у аграрній сфері", – зазначив виконуючий обов’язки Голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко.

За його словами, у розрізі робітничих спеціальностей найбільший попит буде на трактористів, кухарів, швачок, водіїв та будівельників.

У службі зайнятості додали, що середня заробітна плата кваліфікованого кухаря складає близько 8 тисяч гривень, а справний тракторист за рік може отримувати заробітну плату до 120 тис. грн.

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На сьогодні, додав Кравченко, найбільш перспективні професії в Україні можна безкоштовно опанувати, звернувшись до служби зайнятості. "Якщо до нас звертається людина без спеціальності, або ж, маючи освіту вона не може знайти підходящу роботу, ми пропонуємо безкоштовно пройти навчання у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ або в інших навчальних закладах. Так, протягом січня-квітня 2016 року, за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 85,9 тис. безробітних, у т. ч. 20,2 тис. осіб навчалися у ЦПТО".