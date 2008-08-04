Повінь загрожує південним регіонам України

Сьогодні у нижній течії Дністра, на Одещині, вода має сягнути максимального рівня, повідомляє ICTV з посиланням на МНС. Вже затоплено міжріччя Дністра і Турунчука, під водою автотраса Одеса – Рені, а також незахищені дамбами сільськогосподарські угіддя.

У селі Маяки рівень води перевищив 170 сантиметрів над умовним нулем.

Водночас український Гідрометцентр оголосив штормове попередження у західних регіонах України. Хоча в тамтешніх річках рівень води знижується, у шести постраждалих областях залишаються підтопленими 140 сіл і понад дві тисячі житлових будинків.

Сьогодні до постраждалих районів Чернівецької області прибуде Президент України. Напередодні він контролював ліквідацію наслідків стихії на Прикарпатті. На Буковині Віктор Ющенко відвідає село Чорногузи Вижницького району, яке зазнало найбільших руйнувань. Потім Президент проведе з еменесниками нараду з питань ліквідації наслідків стихії, візьме участь у проводах на відпочинок до «Артеку» дітей із постраждалих районів.