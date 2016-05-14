Порошенко закликав ПАРЄ використати всі інструменти для звільнення з Росії українських політв'язнів

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустрічі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Президент привернув увагу голови ПАРЄ до продовження російської агресії проти України, що обумовлює необхідність подальшого політичного тиску та посилення відповідних санкцій проти РФ, у тому числі в рамках Ради Європи.

«Ми не спостерігаємо жодного прогресу з боку Росії в реалізації вимог Парламентської асамблеї Ради Європи, що вочевидь залишається головною передумовою відновлення прав російської делегації в ПАРЄ, призупинених у відповідь на серйозні порушення Росією своїх зобов’язань в рамках Ради Європи», - наголосив Порошенко.

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Глава держави закликав голову Парламентської асамблеї РЄ і надалі дотримуватися у цьому питанні твердої та непохитної позиції.

Порошенко окремо приділив увагу питанню необхідності повернення на Батьківщину у якомога стислі терміни незаконно утримуваних і засуджених в Російській Федерації громадян України, передусім льотчиці Надії Савченко. Він висловив сподівання, що невдовзі в Україну повернуться також Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв. Глава держави подякував голові ПАРЄ за підтримку і послідовну позицію Асамблеї у зазначеному питанні.

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«Ми закликаємо ПАРЄ використовувати всі можливі інструменти для вирішення питання про звільнення українських політичних в'язнів, які перебувають в РФ. У зв'язку з цим, Ваша підтримка і послідовна позиція, шановний пане голово, дуже важливі», - наголосив президент.

За словами Аграмунта, ПАРЄ і він особисто уважно стежать за ситуацією навколо Савченко. Він висловив сподівання, що дуже скоро матиме можливість привітати її особисто як члена делегації України в ПАРЄ.

Співрозмовники також засудили прийняте російською окупаційною владою рішення щодо заборони Меджлісу кримськотатарського народу. Глава держави наголосив, що нова хвиля безпрецедентних репресій окупаційної влади Криму, спрямованих проти кримськотатарського та українського населення півострову, не може залишитися поза увагою Ради Європи.

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Крім того, сторони обговорили стан та перспективи проведення в Україні важливих внутрішньополітичних, економічних та соціальних реформ. Голова ПАРЄ привітав призначення Юрія Луценка новим генеральним прокурором України та висловив всебічну підтримку політиці реформ керівництва України, включно з антикорупційними заходами, ефективною децентралізацією та судовою реформою на основі відповідних конституційних змін.

Аграмунт підтвердив готовність Ради Європи й надалі допомагати Україні у розбудові потужної демократичної держави та проведенні необхідних внутрішніх перетворень.