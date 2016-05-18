На Дніпропетровщині пожежа забрала життя 4 осіб (фото)

Пожежа сталася 17 травня о 4:30 в с. Хащове Новомосковського району Дніпропетровської області, повідомляє обласний відділ комунікації ГУНП.

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Згідно з повідомленням, співробітники поліції встановили, що в день пожежі господар будинку і двоє його односельців вживали спиртні напої. Після цього вони лягли спати, а для обігріву включили в кожній кімнаті саморобні обігрівачі.

"Після гасіння пожежі слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила в різних кімнатах будинку тіла господині будинку - 65-річної пенсіонерки, її 41-річного сина і 56-річного односельця", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що також під час гасіння пожежі з будинку було виведено 33-річного чоловіка, який був госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні, де він згодом помер.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).