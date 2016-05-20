У Маріуполі автобус з бійцями АТО зіткнувся з маршруткою, постраждали мінімум 8 осіб (фото)

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

«20 травня зранку на перехресті вул. Італійська та вул. Артема зіткнулись мікроавтобус, у якому знаходилися працівники одного з підрозділів, що несе службу у зоні АТО, та маршрутне таксі. Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення отримали травми 8 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про ДТП надійшло до чергової частини поліції о 8:20.

На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та екстрені служби.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

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Відомості за цим фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

В свою чергу місцеве видання 0629 пише, що внаслідок цього ДТП постраждало 12 осіб: 8 цивільних та 4 військових.

Судячи з фотографій з місця події, зіткнулися автобус "Богдан", який прямував за маршрутом №150 і автобус "І-ван", який перевозив АТОшників.

Всіх постраждалих доставлено в лікувальні установи міста. Важких травм немає.

Серед постраждалих немає дітей, але є вагітна дівчина з легкими травмами. З місця події її відвіз чоловік.

Найбільше дісталося водію маршрутки - він госпіталізований з травмами середньої тяжкості.