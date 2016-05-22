У центрі Львова в школі-інтернаті обвалилася стеля

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у загальноосвітній школі-інтернаті №2 на вулиці Просвіти у Львові 21 травня, близько 20.00, стався обвал стелі в начальному приміщенні на другому поверсі.

У повідомленні зазначається, що на момент обвалу в приміщенні дітей та обслуговуючого персоналу не було. Постраждалих немає.

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Причини події з'ясовуються.

В школі-інтернаті №2 навчається понад 200 дітей, які протягом навчального тижня живуть в інтернаті, а деякі - і у вихідні. В інтернаті виховуються діти соціально незахищених категорій.