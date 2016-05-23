Порошенко закликає міжнародні організації разом з Україною створити фонд для відбудови Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час пленарного засідання Всесвітнього гуманітарного саміту Організації об’єднаних націй сьогодні у Стамбулі.

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«Ми хочемо наголосити, що необхідно ухвалити нову парадигму гуманітарних заходів для реагування на гуманітарні виклики», - зазначив глава держави.

За його словами, Україна посилить інструменти, які дозволяють відновити стабільність на Донбасі.

«Україна зобов’язується захищати цивільних осіб та сприяти наданню гуманітарної допомоги тим, хто зазнає страждань», - сказав Порошенко.

«Україна закликає до постійної та посиленої міжнародної допомоги для нарощування зусиль з підтримки переходу до постконфліктної реконструкції (Донбасу - УНІАН). Зокрема, Україна потребує співпраці з відповідними міжнародними організаціями та інституціями для створення трастового фонду, який підтримуватиме відновлення та зусилля з побудови миру в Україні», - підкреслив президент.