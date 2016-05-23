В Одесі стартував унікальний для України проект з глибоководних досліджень у Чорному морі

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 травня повідомили учасники проекту на прес-конференції, що відбулася на борту науково-дослідного судна Mare Nigrum (прапор Румунії), що відшвартувалося біля 15-го причалу морського вокзалу Одеського морського торгового порту.

З борту Mare Nigrum у Чорному морі будуть проведені глибокі дослідження в акваторіях України і Грузії.

Як повідомив керівник групи експертів проекту Ярослав Слободник, такого роду дослідження будуть проведені вперше, і є для України і Грузії дуже важливою віхою процесу євроінтеграції. Зокрема, заплановано: спостереження життя в товщі вод без кисню, скринінг нових органічних забруднювачів, збір даних для оновлення каталогу чорноморських дельфінів тощо.

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Під час спільних чорноморських досліджень вперше також буде здійснено широкомасштабний комплексний моніторинг сміття. Відзначається, що, наприклад, твердий пластик, «живе» в морях століттями, утворюючи величезні «сміттєві острови», тим самим ускладнюючи життя морським істотам. Птахи гинуть в петлях з поліетиленової плівки, риби – від проковтнутих пакетів, пластикові пляшки поступово подрібнюються до міліметрових шматочків, які за розміром не відрізняються від харчового планктону, і тому забивають фільтруючий апарат всіх планктоноїдних тварин.

Крім того, вперше проведуть діагностику стану моря щодо впливу водоростей на склад морської води.

Зокрема, це дослідження дозволить дізнатися, з якою швидкістю водорості поглинають солі азоту і фосфору, сприяють гіпоксії (зменшенню кількості кисню у воді).

Як пояснили представники Українського наукового центру екології моря Мінприроди України, системні глибоководні дослідження Чорного моря на території України і Грузії будуть проведені у відкритому морі вперше, а Mare Nigrum є плавучим інститутом, можливості якого дозволяють проводити дослідження безпосередньо у відкритому морі.

Ці чорноморські дослідження проводяться у рамках проекту «Вдосконалення екологічного моніторингу Чорного моря» (EMBLAS). Проект фінансується спільно Європейським Союзом і Програмою розвитку ООН.

Як пояснили УНІАН у прес-службі порту, сьогодні у другій половині дня Mare Nigrum вийшло в море для проведення експедиції.

У ній беруть участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Програми розвитку ООН, Представництва Європейського Союзу в Україні, Інституту морської біології НАН України, Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) Мінприроди України, Національного екологічного агентства «Центр моніторингу Чорного моря» Грузії.

Як відзначили організатори експедиції, дослідження сприятимуть виконанню Угоди про асоціацію «Україна-ЄС» у сфері екології, зокрема, Директиви про морську стратегію (в частині базової оцінки морських вод) та Водної Рамкової Директиви ЄС (у частині оцінки стану прибережних вод).