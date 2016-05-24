В Одесі вже вдруге затримали російського режисера Чумаченка як "лідера донбаського ополчення" – Шендерович

Про це Шендерович написав у Facebook.

Звертаючись до українців, письменник невтішно висловлюється на адресу співробітників спецслужб, які «знову затримали в Одесі мого друга, режисера Михайла Чумаченко».

«Знову - тому що його вже затримували як лідера донбаського ополчення! І вже з'ясовували, що це інший Михайло Чумаченко! І от знову затримали - і хоча потім відпустили, але вже на двох українських ресурсах з'явилася його паспортна фотографія як лідера донбаського ополчення», - написав Шендерович.

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Він з іронією відзначає, що тепер будь-яка людина, яка прочитала про затримання і побачила фотографію режисера Чумаченка, може «при випадковій зустрічі, з чистою душею отоварити професора ГІТІСу (РАТІ) по лисому черепу з метою зміцнення українського патріотизму».

Шендерович просить при зустрічі не бити професора Чумаченко.

«Відвідайте спочатку його спектаклі. Ну, от хоча б на мою «Одесу біля океану» в Російському театрі, в Одесі ж - або на «Танці на святі врожаю» на курсі Хейфеца, у РАТІ ... А вже якщо не сподобаються спектаклі, тоді мочіть цього москаля сміливо», - написав Шендерович.

У понеділок деякі ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в СБУ, що у міжнародному аеропорту Одеси 23 травня затримано лідера так званого «народного ополчення Донбасу» Михайла Чумаченка, якого нібито будуть конвоювати для допиту у Київ. ЗМІ написали, що Чумаченко у 2014 році одним з перших підтримав сепаратистський рух на Донбасі - тоді він претендував на звання «народного губернатора» Донецької області і був затриманий співробітниками СБУ.

Чумаченка звинувачували в підготовці до державного перевороту і замаху на територіальну цілісність України.

«За яких обставин йому надалі вдалося опинитися на волі, на даний момент невідомо. З 2014 року на Михайла Чумаченка відкриті кримінальні провадження за двома статтями за сепаратизм. Сьогоднішнє затримання пройшло в рамках цієї справи», - написало одне з одеських ЗМІ.

При цьому на сайті викладено фотографію відкритого паспорта російського режисера Чумаченко.

Довідка УНІАН. Російський режисер Михайло Чумаченко народився 15 квітня 1960 року. З червня 2014 року і по теперішній час - художній керівник театру «Колесо» ім. Дроздова. Автор понад 30 режисерських робіт. На даний час професор РАТІ-ГІТІС (Російська академія театрального мистецтва). Чинний віце-президент Російського відділення Асоціації аматорських театрів і театрів-студій при ЮНЕСКО. Викладач «Вищої школи сценічних мистецтв» («Театральна школа Костянтина Райкіна»).