Мати Надії Савченко переживає, що не встигла доварити борщ
13:45, 25 травня 2016Суспільство
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Мати української льотчиці та народного депутата Надії Савченко переживає, що не встигла доварити борщ.
Мати Савченко хвилюється перед прильотом дочки / скріншот
Про це написала депутат Верховної Ради Альона Шкрум на своїй сторінці в Facebook.
«Чекаємо. Хвилюємося. Мама переживає, що не встигла доварити борщ ... Дай Бог ..!», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко вилетіла на літаку президента України Петра Порошенка з Ростова-на-Дону до Києва.
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