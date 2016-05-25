Мати Надії Савченко переживає, що не встигла доварити борщ

13:45, 25 травня 2016
Суспільство
2541 0

Мати української льотчиці та народного депутата Надії Савченко переживає, що не встигла доварити борщ.

Мать Савченко / скриншот

Про це написала депутат Верховної Ради Альона Шкрум на своїй сторінці в Facebook.

«Чекаємо. Хвилюємося. Мама переживає, що не встигла доварити борщ ... Дай Бог ..!», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСавченко вже вилетіла до України - Reuters

Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко вилетіла на літаку президента України Петра Порошенка з Ростова-на-Дону до Києва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter