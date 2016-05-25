Мати Надії Савченко переживає, що не встигла доварити борщ

Про це написала депутат Верховної Ради Альона Шкрум на своїй сторінці в Facebook.

«Чекаємо. Хвилюємося. Мама переживає, що не встигла доварити борщ ... Дай Бог ..!», - йдеться в повідомленні.

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