Високий чин у податковій погорів на хабарі

У Києві під час одержання хабара в сумі 20 тис. дол. затримано директора Департаменту контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, посадовець ДПАУ був затриманий сьогодні працівниками Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України.

Згадані кошти посадовець вимагав та отримав від приватного підприємця за видачу ліцензії на оптову реалізацію алкогольної продукції. Як зазначають правоохоронці, даний Департамент ДПАУ займається контролем та видачею ліцензій у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в державі.

За даним фактом Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо затриманого. Наразі здійснюється комплекс оперативно-слідчих заходів.