Адвокати розповіли, хто з українського боку затягував звільнення Савченко

Адвокати Марк Фейгін та Микола Полозов розповідають, що тиск і певні затягування справи відбувалися з обох боків – як з російського, так і з українського, повідомляє "Українська правда".

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На питання про тиск та перешкоджання діяльності у справі Савченко та зриви процесу її звільнення та обміну, Полозов відповів: "Порівнювати тиск в РФ і Україні неможливо: в РФ це вертикаль спецслужб і ФСБ, ми там - під ковпаком, всі телефони прослуховуються. В Україні - абсолютно інше, ставлення, у своїй роботі ми переважно стикалися з підтримкою і допомогою, а не з протидією".

Марк Фейгін у свою чергу заявив, що з українського боку певне перешкоджання діяльності адвокатів чинили представники СБУ, зокрема - тодішній начальник слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"Восени 2014 року на програмі Шустер Live" я зустрів людину, якій ми писали папери і намагалися отримати білінг телефонів та інші документи, щоб долучити їх до матеріалів слідства, а він нам не давав. Ця людина - екс-начальник слідчого управління СБУ Василь Вовк", - заявив Фейгін.

За його словами, Вовк відмовляв у наданні документів на запити адвокатів: "Я вам нічого не дам".

"Як можна вирішити цю проблему?", запитали ми у нього. "Ніяк", - відповів Вовк", - повідомив Фейгін.

Після цього, розповідають адвокати, вони звернулися до нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка, який, у свою чергу, - до тодішнього голови СБУ Валентина Наливайченка.

"І документи адвокатам почали надаватися. Але Вовк дав якесь інтерв'ю, в якому заявив, що ми все - "агенти ФСБ"... Тобто певне перешкоджання було, але невідомо, задля чого і з якою метою", - зазначив Фейгін.

Крім того, Фейгін заявив, що звільнення Савченко мало відбутися ще 12 квітня.

"12 квітня очікували, що щось мало відбутися.... Наді сказали, що 12 квітня усе буде нормально, ледь не борт літака чекаємо, і якщо не відпустять - то скажуть точну дату, коли. Але цього не відбулося. Потім був якийсь рух перед днем народження Савченко - 11 травня. Що її мовляв відпустять тепер, а Єрофеєва та Александрова - пізніше. І теж нічого не відбулося. Такі були дати, якщо не зважати на інші дрібні приводи", - зазначив адвокат.

Раніше повідомлялось, керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк заявив, нібито "російські адвокати зацікавлені в тому, щоб Савченко просиділа в РФ якомога довше". Згодом в СБУ перепросили у Савченко за висловлювання Вовка про її адвокатів.