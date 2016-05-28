У Харкові поліція розпочала розслідування за фактом знесення будівлі волонтерів та перекриття проспекту Науки.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області з посиланням на т.в.о. начальника Шевченківського відділення поліції Артема Заворіна.

За його словами, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності ), ч.1 ст.293 (групове порушення громадського порядку) , ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство за усіма фактами.

«Слідством буде надана правова оцінка усім сторонам, які брали участь в конфліктній ситуації на вулиці Серповій», - сказав Заворін.

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Як повідомляв УНІАН, учора вранці представники комунальних підприємств Харкова знесли одну з будівель "Служби порятунку тварин", організованої громадськими активістами. За словами представників міської влади, будівля була зведена незаконно.

Ввечері представники громадської організації перекрили проспект Науки на знак протесту проти знесення будівлі.