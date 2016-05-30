На в'їзді до Одеси затримали зловмисників, які пограбували багатодітну сім'ю у Рівненській області

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, наприкінці минулого тижня співробітниками управління карного розшуку ГУНП в області під час реалізації оперативних матеріалів було затримано злочинну групу, учасники якої в нічний час грабували будинки громадян.

Як пояснили у главку, поліцейські Рівненської області встановили, що вночі 4 чоловіка у масках пограбували багатодітну сім'ю і поранили з травматичної зброї господиню. Нападники викрали близько 20 тис. дол. і зникли.

Співробітниками поліції Рівненської області були направлені матеріали в інші регіони України для встановлення можливого місцезнаходження осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення, які пересувалися на автомобілі марки Dacia-Logan червоного кольору.

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Інформація була взята до відома управлінням карного розшуку ГУНП в Одеській області. Після детальної розробки операції із затримання даних зловмисників співробітниками карного розшуку спільно з відділом швидкого реагування затримали даних правопорушників на в'їзді до Одеси.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння розбою з проникненням у житло, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 травня в селі Кухітська Воля Зарічненського району Рівненської області четверо чоловіків у балаклавах і спортивних костюмах розбили вікно у будинку місцевого жителя і проникли до помешкання. Зловмисники зв'язали хомутами і скотчем руки і ноги п'ятьом дітям віком від 6 до 16 років, які спали в окремих кімнатах. Після цього вони наділи наручники господареві і, зв'язавши скотчем руки його 39-річній дружині, почали вимагати гроші.

Подружжя вказали на місце, де лежали 1,5 тис. дол. США, однак нападники продовжили вимагання. Вони прострелили жінці ногу з травматичної зброї, після чого, отримавши загалом 20 тис. дол., зникли. Пораненій жінці вдалося звільнити зв'язані руки і допомогти іншим членам сім'ї. Жінку госпіталізовано у Зарічненську районну лікарню з пораненням лівої ступні.