У Росії слідчі шукають невідомих, які смажили сосиски на Вічному вогні під гімн РФ (відео)

13:36, 02 червня 2016
Суспільство
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У Кемерово слідчі шукають невідомих, які смажили сосиски на Вічному вогні під гімн Росії.

сосиски / Скриншот

Про це УНІАН повідомили у регіональному представництві Слідчого комітету.

"Слідчими органами СК Росії по Кемеровській області у ході моніторингу ЗМІ виявлено відеоролик, в якому молодий чоловік під гімн Російської Федерації здійснює неналежні дії на Вічному вогні в місті Кемерово, ображаючи пам'ять загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні. За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Кемеровській області проводиться дослідча перевірка", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення особистості молодої людини, а також з'ясування всіх обставин події.

За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення. Хід проведення дослідчої перевірки взято на контроль керівництвом слідчого управління СК Росії по Кемеровській області.

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