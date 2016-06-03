Гриневич: В Україні склалася кризова ситуація із фінансуванням професійно-технічної освіти

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в рамках спеціалізованого тренінгу “Інклюзивна освіта - рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати” у Житомирі вона повідомила , що “в Україні склалася кризова ситуація із фінансуванням професійно-технічної освіти”.

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Гриневич нагадала, що вчора у Києві відбулися парламентські слухання “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу країни: проблеми та шляхи вирішення”.

На її переконання, діючу систему фінансування професійно-технічної освіти треба кардинально змінювати.

Так, фінансування вказаної освіти за рахунок місцевих бюджетів маленьких міст Гриневич вважає надто великим навантаженням на ці бюджети. “Зараз до кінця цього року ми повинні зберегти систему професійно-технічної освіти, не руйнувати її та виробити плани регіонального розвитку цієї освіти, щоб зрозуміти, що для регіону справді потрібно, щоб, можливо, об'єднати ПТУ, і коли вони будуть об'єднані, то стануть сильнішими, а за цей час, на моє переконання, вся ця освіта повинна управлятися з рівня області і тут мають бути структуровані усі фінансові ресурси”,- сказала Гриневич.

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Говорячи про шляхи фінансування профтехосвіти України, міністр, повідомила, що зараз з цього приводу продовжується дискусія. “Поки що йде дискусія”,- сказала вона.

На переконання Гриневич, криза у фінансуванні профтехосвіти країни повинна бути використана для того, щоб цю освітню систему вдосконалити. “Ця криза повинна бути використана для того, щоб змінилася профтехосвіта, бо роботодавці довірятимуть цій системі лише тоді, коли знатимуть, що вона випускає фахівців, які одразу ж можуть приступити до роботи та успішно працювати”,- зазначила міністр.