До Туреччини вирушила перша група українських поліцейських

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, 22 працівники підрозділів патрульної поліції, серед яких – двоє дівчат, близько тижня стажуватимуться у правоохоронних органах Турецької Республіки.

Поліцейські пройдуть тренінг із тактики дій під час масових заходів.

За словами головного інспектора відділу договірної роботи та міжнародного співробітництва Департаменту патрульної поліції Олесі Омелянович, дуже важливим є те, щоб поліцейські, особливо патрульні, володіли такими навичками.

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На цей курс відбиралися саме інструктори з тактичної підготовки. Вони пройшли базовий курс з тактики і мають досвід викладання.

Як повідомляв УНІАН, про стажування українських патрульних в Туреччині у травні домовились президент України Петро Порошенко і президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.

Відомо, що майже 1 тис. співробітників патрульної поліції у червні підвищуватимуть свій професійний рівень у Туреччині. Українські поліцейські пройдуть стажування на базі департаменту охорони, департаменту громадської безпеки, академії боротьби із тероризмом, академії боротьби із наркотиками та організованою злочинністю, а також поліцейської академії Туреччини.