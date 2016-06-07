Павлоград у Павлополуботськ, а колишній Дніпродзержинськ у Прометей: на Дніпропетровщині продовжують пропонувати нові назви

Павлополуботськ, Матвєєвськ, Слобода Хижняковськ. Все це - нові назви, які жителі Павлограда пригледіли своєму місту, передає 34 канал.

Жителі Кам'янського (колишнього Дніпродзержинська) також не втомлюються вигадувати варіації назви міста. Всі свої ідеї небайдужі городяни фіксують, реєструючи звернення в Єдиній системі місцевих петицій.

"Вчора в системі була зареєстрована петиція з пропозицією перейменувати Павлоград. Автор петиції пропонує відразу три нові варіанти для Павлограда – Павлополуботськ, Матвєєвськ, Слобода Хижняковська. До кінця збору підписів ще 89 днів", - йдеться в повідомленні.

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Жителі колишнього Дніпродзержинська, а сьогодні вже Кам'янського, продовжують пропонувати нові варіанти назв, не дивлячись на те, що Верховна Рада ще 1 червня підписала постанову про перейменування міста. Тим не менш, 3 червня в Єдиній системі місцевих петицій з'явилася пропозиція назвати місто Дніпродимом. А, безпосередньо 1 червня, жителі в петиції запропонували ще більш оригінальну назву – Прометей.