У Дніпропетровській області піймали "жартівника", через якого евакуювали 24 супермаркети

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, після анонімного повідомлення про замінування правоохоронцям довелося евакуювати покупців і персонал з 24 магазинів Дніпра і 2 магазинів, розташованих в Кам'янському.

Поки одна група поліцейських займалася пошуком вибухівки, інша приймала заходи по встановленню і затриманню терориста.

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Співробітники карного розшуку спільно з працівниками УСБУ затримали непрацюючого жителя Кам'янського, схильного до вживання галюциногенних речовин, який і повідомив про замінування супермаркетів. Встановлено, що кілька днів тому він також повідомив про замінування одного з ринків Кам'янського.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника була вилучена комп'ютерна техніка, на якій збереглися повідомлення про замінування, і засоби зв'язку.

Затриманому загрожує покарання відповідно до ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.