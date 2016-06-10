Порошенко дозволив іноземцям служити в армії за контрактом
Президент Петро Порошенко підписав указ, яким надається можливість іноземцям проходити за контрактом службу у Збройних силах України (ЗСУ).
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, підписав указ № 248/2016 «Про положення про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства».
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Указ спрямований на унормування визначеної Законом «Про військовий обов'язок і військову службу» системи комплектування посад рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних сил України іноземцями та особами без громадянства.
Прийняття указу надасть можливість іноземцям та особам без громадянства, які раніше не проходили військову службу у ЗСУ (які на цей час перебувають у військових частинах), сумлінно виконати у добровільному порядку, свій обов'язок щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.