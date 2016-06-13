Окупанти доставили із Росії до Сімферополя пам'ятник Катерині II (фото)

Голова Кримської громадської організації «Русское единство» Олена Аксьонова на своїй сторінці у Facebookповідомила, що монумент прибув до Сімферополя 12 червня.

«Вчора пізно ввечері, в День Росії, Катерина Велика «повернулася» в Крим! Я вірю, що назавжди! Сьогодні вранці скульптури були доставлені на будівельний майданчик. Робота просувається за наміченим планом», – написала вона.

Окупаційна влада повідомила, що відкриття пам'ятника Катерині II планується в кінці червня.

Фундамент майбутнього пам'ятника в центрі Сімферополя освятили в середині квітня 2016 року. Пам'ятник окупанти планують встановити на його колишньому місці, де він був до 1921 року – в Центральному парку культури і відпочинку.

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З ініціативою відродити пам'ятник Катерині II в Сімферополі виступила кримська громадська організація «Русское единство» в 2015 році. Окупанти оголосили збір коштів на відновлення пам'ятника, відкрито спеціальний розрахунковий рахунок, також оголошено тендер.

Як повідомляє "Крим.Реалії", бюст імператриці хочуть поставити і в Керчі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».