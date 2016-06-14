Порошенко доручив "відшліфувати" план загальної мобілізації та воєнного стану на випадок повномасштабного вторгнення

Про це він заявив у ході науково-практичної конференції "Уроки гібридної війни: воєнні аспекти", яка проходить у Генеральному штабі Збройних сил України, повідомляє прес-служба президента.

Зазначається, що глава держави звернув увагу на необхідність вивчення можливостей територіальної оборони держави.

"На випадок агресії, питання побудови територіальної оборони, з урахуванням досвіду останніх двох років має бути ретельно опрацьовано", - зазначив президент, підкресливши необхідність охорони важливих державних об’єктів в глибині нашої території.

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"На випадок повномасштабного вторгнення має бути відшліфований план загальної мобілізації та функціонування країни в умовах воєнного стану",- сказав президент.

За словами Порошенка, те, що "ми зараз не оголошуємо загальної мобілізації, лише викликано тим, що кампанія побудови контрактної армії ефективна".

Так, глава держави доручив за підсумками роботи скласти проекти відповідних рішень і винести їх на засідання РНБО та передати на розгляд уряду. "Захист держави не лише завдання президента та Генштабу, а й кожного громадянина України", - резюмував президент.