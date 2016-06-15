Мама українського політв'язня в РФ Клиха поїхала до Чечні на зустріч із сином

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк.

"Не забувайте про тих, хто ще не повернувся. У Карпюка і Клиха дорога додому тільки починається", - написав він.

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Мама Клиха каже, що боїться зустрічі, бо "не знає, як він її сприйме".

Як повідомляв УНІАН, історика Клиха заарештували 11 серпня 2014 року в російському місті Орел, куди він приїхав до подруги. Російська влада звинувачує його на пару з Миколою Карпюком в участі у вбивстві російських військовослужбовців під час Першої чеченської війни. Колегія присяжних у Верховному суді Чечні визнала Клиха винним. Обвинувачення просить для українця 22 роки тюрми.