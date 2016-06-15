На Луганщині до 9 років тюрми засудили бойовика "козачого" угруповання

Як повідомляє прес-центр СБУ, досудовим розслідуванням було встановлено, що бойовик з автоматичної зброї обстрілював українських військовослужбовців з блокпосту між Луганськом і Станицею Луганською та на позиціях у районі селища Веселеньке.

Своє рішення піти воювати проти України він пояснив виключно корисливими мотивами.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього дві гранати Ф-1 та речові докази злочинної діяльності.

"Слідством доведена участь зловмисника в російсько-сепаратистських НЗФ за статтею 258-3 Кримінального кодексу України", - зазначає СБУ.

13 червня 2016 року суд оголосив бойовикові вирок - 9 років позбавлення волі з утриманням у кримінально-виконавчій установі закритого типу.