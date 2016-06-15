На Дніпропетровщині пройде додаткова сесія ЗНО для абітурієнтів з окупованих Донбасу і Криму

Про це УНІАН повідомили у департаменті освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

До тестування допускатимуть випускників 2016-го року, які записувалися на ЗНО, але не змогли пройти тестування під час основної або додаткової сесій.

За інформацією департаменту, щоб скласти іспит у Дніпрі, необхідно подати заяву з відповідним проханням. Випускникам окупованих територій Донецької та Луганської областей слід звертатися до Донецького центру оцінювання якості освіти (тимчасово знаходиться у Слав’янську - телефони (095) 523-30-67, (095) 523-29-95), з Криму – до Херсонського (телефон (0552) 46-00-55). Заяви прийматимуть до 21 червня.

Графік іспитів ЗНО буде складено до 25 червня, результати оприлюднять до 16 липня.

Випускники з Криму та Донецької й Луганської областей, які проживають на неконтрольованих територіях, складатимуть на Дніпропетровщині тестування з української мови та літератури, математики, історії України, російської, іспанської, англійської, німецької, французької мов, біології та фізики. Отримавши сертифікат про успішне проходження ЗНО, вони зможуть вступити до українських вишів.

Читайте такожМіносвіти перенесло на липень додаткову сесію ЗНО для абітурієнтів з окупованого Криму

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки України перенесло додаткову сесію ЗНО для абітурієнтів з тимчасово окупованого Криму на початок липня.

У 2016 році для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнти мають подати сертифікати ЗНО лише 2016 року. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із 4 навчальних предметів. Загалом, тестування проводиться з 12 предметів. Основна сесія ЗНО проводилася з 5 травня до 17 червня, додаткова - з 14 червня до 4 липня.