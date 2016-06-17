"Вово, будь мужиком, здавайся": сусіди розповіли про чоловіка, який влаштував зі своєї квартири стрілянину по поліцейських

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

За даними видання, поки невідомо, чи будуть правоохоронці штурмувати будинок, в якому знаходиться чоловік.

Мешканка квартири, розташованої безпосередньо над квартирою №22, де забарикадувався чоловік з гранатою, стверджує, що людину звуть Вова.

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"Так, знаю його, щоранку з ним вітаємося. Але він не так давно тут. Це квартира не його - а цивільної дружини. П'є мужик неміряно, - розповіла жінка. - Я, коли все це почалося, підійшла до квартири і сказала йому крізь двері: Вово, будь мужиком, здавайся. Але він мене не послухав".

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі Донецької області чоловік влаштував перестрілку з поліцейськими і кинув у них гранату, внаслідок чого одного правоохоронця було поранено. Нацполіція перевіряє інформацію про причетність чоловіка до терористичних бандформувань.