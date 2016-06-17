При повному параді: маріупольський стрілок у формі моряка і з дробовиком у руках здався поліції (фото, відео)

Про це повідомив журналістам радник міністра МВС Зорян Шкіряк, інформує 0629.com.ua.

Після тривалих переговорів чоловік, як виявився, колишній моряк, відкрив двері і вийшов у білій сорочці та чорних брюках - парадній морській формі, з дробовиком у руках, спустивсясходами і здався в руки поліції. Він був сильно п'яний.

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Переговори тривали кілька годин. За словами Шкіряка, колишній моряк зараз вже доставлений в поліцію, де дає свідчення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

В даний час в небезпечній квартирі працюють рятувальники. Вони шукають вибухонебезпечні предмети. До будинку №16 пускають тільки мешканців першого і третього під'їздів. В другий під'їзд, де і жив чоловік, поки що нікого не пускають.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі Донецької області чоловік влаштував перестрілку з поліцейськими і кинув у них гранату, внаслідок чого одного правоохоронця було поранено. Нацполіція перевіряє інформацію про причетність чоловіка до терористичних бандформувань.