Документи про демобілізацію військових п'ятої хвилі розглянуть в АП наступного тижня - Полторак

«Наступного тижня зазначені документи будуть розглянуті в Адміністрації президента України та прийнято відповідне рішення», - сказав Полторак, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Читайте такожПісля демобілізації військові мають право не здавати частину свого майна - Міноборони

«Сьогодні міністр оборони України генерал армії Степан Полторак доручив відповідним посадовим особам підготувати документи з пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п’ятої хвилі мобілізації», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що демобілізація розпочнеться у червні-липні 2016 року.

«Нещодавно у нас відбулася розмова з президентом щодо питання проведення демобілізації, незважаючи на ситуацію, що виникла у зоні зіткнення на сході України, глава держави підтримує дане рішення», - наголосив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що президент України Петро Порошенко готовий підписати указ про демобілізацію військовослужбовців п’ятої хвилі часткової мобілізації.

У свою чергу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що сьомої хвилі мобілізації може не бути через достатню кількість бажаючих служити за контрактом.