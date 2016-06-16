Документи про демобілізацію військових п'ятої хвилі розглянуть в АП наступного тижня - Полторак

14:20, 16 червня 2016
Суспільство
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Міністр оборони Степан Полторак заявив, що документи з пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п'ятої хвилі мобілізації будуть розглянуті в Адміністрації президента наступного тижня. Демобілізація, як передбачається, розпочнеться у червні-липні.

УНИАН

«Наступного тижня зазначені документи будуть розглянуті в Адміністрації президента України та прийнято відповідне рішення», - сказав Полторак, повідомляє прес-служба Міністерства оборони. 

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«Сьогодні міністр оборони України генерал армії Степан Полторак доручив відповідним посадовим особам підготувати документи з пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п’ятої хвилі мобілізації», - йдеться в повідомленні. 

Передбачається, що демобілізація розпочнеться у червні-липні 2016 року.

«Нещодавно у нас відбулася розмова з президентом щодо питання проведення демобілізації, незважаючи на ситуацію, що виникла у зоні зіткнення на сході України, глава держави підтримує дане рішення», - наголосив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що президент України Петро Порошенко готовий підписати указ про демобілізацію військовослужбовців п’ятої хвилі часткової мобілізації. 

У свою чергу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що сьомої хвилі мобілізації може не бути через достатню кількість бажаючих служити за контрактом.

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