Документи про демобілізацію військових п'ятої хвилі розглянуть в АП наступного тижня - Полторак
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що документи з пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п'ятої хвилі мобілізації будуть розглянуті в Адміністрації президента наступного тижня. Демобілізація, як передбачається, розпочнеться у червні-липні.
«Наступного тижня зазначені документи будуть розглянуті в Адміністрації президента України та прийнято відповідне рішення», - сказав Полторак, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
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«Сьогодні міністр оборони України генерал армії Степан Полторак доручив відповідним посадовим особам підготувати документи з пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п’ятої хвилі мобілізації», - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що демобілізація розпочнеться у червні-липні 2016 року.
«Нещодавно у нас відбулася розмова з президентом щодо питання проведення демобілізації, незважаючи на ситуацію, що виникла у зоні зіткнення на сході України, глава держави підтримує дане рішення», - наголосив Полторак.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник АП з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що президент України Петро Порошенко готовий підписати указ про демобілізацію військовослужбовців п’ятої хвилі часткової мобілізації.
У свою чергу речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що сьомої хвилі мобілізації може не бути через достатню кількість бажаючих служити за контрактом.