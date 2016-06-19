Генштаб хоче змінити закон про строки військової служби в особливий період

Генеральним штабом Збройних сил України ініційовано внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" про уточнення термінів військової служби в особливий період.

Зазначений законопроект усуває розбіжності у проходженні військової служби різними категоріями військовослужбовців, повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

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Як відомо, військовослужбовці, які уклали шестимісячний контракт, після завершення шестимісячного терміну можуть звільнитися з військової служби без додаткових вимог. Разом з тим, у Збройних силах України продовжують проходити службу військовослужбовці, які підписали контракт на особливий період протягом невизначеного терміну.

Пропонується внести зміни до закону, якими передбачити в особливий період чіткі терміни проходження військової служби: шість, дванадцять і вісімнадцять місяців. Військовослужбовці, які уклали контракт на особливий період і відслужили не менше 18 місяців, будуть мати можливість продовжити контракт на певний строк – шість, дванадцять і вісімнадцять місяців, або звільнитися з військової служби.

Законопроект знаходиться на розгляді профільного комітету Верховної Ради України, додали в Генштабі.