Активісти нарахували у Львові близько 100 проблемних забудов, з яких близько 40 - критичні

"Є близько 100 проблемних об’єктів, з яких близько 40 - критичні", - повідомила Дацко, передає ZIK.

На її переконання, "поки не посадять хоч одного винуватця, поки не буде знесено будівлю, ця вакханалія триватиме".

Дацко також підкреслила: Львів досі не має затверджених важливих документів, які б обмежували забудову в історичній частині міста.

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"Львів досі не має затвердженого історико-архітектурного опорного плану, тобто немає вихідних даних для проектування і будівництва в історичній частині, щоб оцінити, завдасть це збитки історичній спадщині чи ні. Досі немає місцевих правил забудови, які б регулювали, яким чином у Львові мали б забудовуватися ті чи інші райони, з огляду на їх історичну, культурну, життєву специфіку. Досі не затверджені межі історичного ареалу. Забудовники цим дуже зловживають", - наголосила вона.

У той час, за даними начальника юридичного управління Львівської міськради Гелени Пайонкевич, у Львові є близько 20 великих об’єктів, які будуються у порушення законодавства.

"Львівська міськрада, маючи свою інспекцію архбудконтролю, активізується щодо таких судових справ. Будемо працювати з приватними підприємствами, які мають відповідну техніку і навчених людей [для знесення самобудов]. Я б дуже хотіла, щоб вже було виконавче провадження щодо знесення декількох поверхів чи тих чи інших об’єктів", - зазначила Пайонкевич.