Кольченка примушують прийняти російське громадянство - правозахисники

Про це повідомили в п'ятницю 24 червня члени громадської спостережної комісії Микола і Тетяна Щур, які відвідали Кольченка в колонії, передає Крим.Реалії.

«На вигляд Саша спокійний. Почуває себе нормально, трохи одужав і виглядає краще, ніж місяць тому. Багато читає – Швейка, «Дон Кіхота». До нього не пускають консула України, мотивуючи це тим, що він громадянин Росії, хоча в документах у нього є тільки паспорт України. Він у конфлікти з начальством не вступає, спокійно всім каже, що буде підписувати всі документи тільки після обговорення з адвокатом», – розповіла Тетяна Щур.

Читайте такожСолошенко розповів, як його у в'язниці вмовляли прийняти російське громадянство

«Нещодавно йому принесли російський паспорт, в ньому ж повинен стояти підпис, і йому пропонували розписатися в його отриманні, але Саша, звичайно, відмовився. Тоді йому запропонували написати відмову від громадянства (російського), але він теж відмовився – адже це означає, що російське громадянство він визнає, хоча і відмовляється», – додав Микола Щур.

За словами правозахисників, адвокат Кольченко Світлана Сидоркіна збирається відвідати свого підзахисного наступного тижня.