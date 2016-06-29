ГПУ назвала відповідального за розгін "майданівців" на Банковій 1 грудня 2013, він під домашнім арештом

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що йому інкримінується організація шляхом віддання завідомо незаконного наказу застосування 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій у Києві працівниками спецпідрозділу «Беркут» та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України спеціальних засобів та фізичного насильства до учасників акції протесту та журналістів, внаслідок чого заподіяно тілесні ушкодження понад 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації, що призвело до настання тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України.

Крім того, щодо цих подій йому інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, незабезпечення належного захисту бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

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Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В Генпрокуратурі нагадали, що за результатами розслідування подій, що відбулись 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій, в організації розгону акцій протесту та застосуванні насильства до протестувальників повідомлено про підозру 5 особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та 5 правоохоронцям-виконавцям цих протиправних дій. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 3 осіб, 6 підозрюваних перебувають в розшуку. Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців, вчинених під час цих подій злочинів, триває.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Генпрокуратурі, мова йде про колишнього керівника управління громадської безпеки ГУ МВС у м.Києві Олега Мариненка.

Зазначимо, що з липня 2013 року по січень 2014 року начальником міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві працював Петро Федчук.