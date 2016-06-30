Обвинувачений у державній зраді екс-заступник командувача ВМС України очолив Балтійський флот - ЗМІ

Про це повідомляє «Фонтанка.ру» з посиланням на джерело в Балтфлоті.

Відзначається, що він став єдиним офіцером, який не був знятий міністром оборони Сергієм Шойгу серед керівників Балтійського флоту.

Повідомляється, що до служби в Збройних силах Росії Єлісєєв був заступником головнокомандувача ВМС України, в липні 2014 року втік у Росію.

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Наголошується, що це перший випадок, коли на вищу командну посаду в російських збройних силах призначається колишній український офіцер.

Також відомо, що в Україні Єлисєєву пред'явлено звинувачення у дезертирстві, державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, ведення агресивної війни. Напередодні, 29 червня, прокуратура України направила до суду обвинувальний висновок щодо справи Єлісєєва. Йому загрожує 15 років в'язниці.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу звільнив всю "верхівку" Балтфлоту.