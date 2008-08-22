Литвин: в Україні критична ситуація із закупівлями зерна

В Україні склалася критична ситуація із закупівлями зерна. Таку думку висловив сьогодні голова Народної партії Володимир ЛИТВИН під час поїздки до Харкова з нагоди 65-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

«Всупереч державній політиці знищення селянства, люди витримують все: брак пального і застарілу техніку, брак робочих рук і зневагу влади. Подякою за їхню роботу має стати хоча б нормальна закупівельна ціна. А в нашій країні абсурду ціна на хліб зростає, а закупівельні ціни - мізерні. Уряд обіцяв купувати зерно по 1250 грн. Я все літо їздив регіонами і скажу вам - селяни про такі ціни можуть тільки мріяти! В окремих місцях зерно скуповують по 500-600 грн., тоді як собівартість виробництва становить 700-900 грн.», - сказав В.ЛИТВИН.

Коментуючи підвищення ціни на хліб, яке відбулося на Харківщині у другій декаді серпня, В.ЛИТВИН зазначив, що цього року Україна одержала урожай, мабуть, найкращий за часів незалежності - 44 млн. тонн зернових. «На фоні рекордних урожаїв і світової тенденції зниження цін на енергоносії, цинізм влади вражає! Ціни на хліб зростають і, за прогнозами експертів, ще зростатимуть восени», - прокоментував він.

Крім того, зустрічаючись з колективом Харківського авіаційного заводу, який поставляв літаки до 23 країн світу, В.ЛИТВИН висловив стурбованість станом авіаційної галузі, яка сьогодні випускає не більш 7 літаків на рік, тоді як, наприклад, у 1991 році щорічно виготовлялося 56 літаків.